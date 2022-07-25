СММ ОБСЄ відкинула звинувачення проти затриманих співробітників у Донецьку та Луганську

25 липня 2022, 21:51

СММ ОБСЄ відкинула звинувачення проти затриманих співробітників у Донецьку та Луганську

Виконувач обов'язків голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Граве засудила переслідування місцевих членів Місії, зокрема позбавлених волі в непідконтрольних уряду районах, у Донецьку та Луганську. Крім того, вона відкинула звинувачення проти них, а також закликала до їхнього негайного та безумовного звільнення.

Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.

«Я рішуче засуджую необґрунтовані заяви та сфабриковані звинувачення проти наших місцевих членів Місії, а також вимагаю негайного звільнення наших співробітників, позбавлених волі у непідконтрольних урядових районах, у Донецьку та Луганську. Вони виконували свої обов'язки з найвищим рівнем професіоналізму, відданості та неупередженості, надаючи об'єктивну інформацію, вкрай важливу для ситуації з безпекою та гуманітарною ситуацією в Україні», — заявила Граве.

В ОБСЄ підкреслили, що робили і продовжуватимуть робити кроки «із залучення всіх доступних каналів для забезпечення дотримання привілеїв та імунітетів чинних та колишніх посадових осіб ОБСЄ».

СММ ОБСЄ повністю призупинила роботу в Україні після початку повномасштабної війни 24 лютого, яку веде Росія.

Угруповання «ДНР» відкрило «кримінальну справу» проти кількох співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які нібито передавали Україні інформацію про «війська» та «державні установи ДНР». Таким чином «ДНР» витісняє штат місії ОБСЄ, що залишився, з території Донбасу. Так, 8 квітня стало відомо, що «ДНР» затримала співробітника місії ОБСЄ , місцевого жителя, за звинуваченням у «суперечності» мандату місії.

Наступного дня «ДНР» визнала «неправомірною» діяльність СММ ОБСЄ та зобов’язала її представників залишити територію до кінця квітня.

Видання Politico з'ясувало , що ОБСЄ не провела евакуацію своїх співробітників із числа громадян України. За даними ЗМІ, на окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей було затримано щонайменше шістьох місцевих співробітників ОБСЄ.

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