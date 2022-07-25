Буданов назначен руководителем комитета по разведке вместо Демченко

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назначен руководителем Комитета по делам разведки при президенте.



«Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по делам разведки при президенте Украины», — сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник вечером.



До 25 июля Комитет по разведке возглавлял Руслан Демченко, уволенный сегодня с этого поста и должности первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины.



Зеленский напомнил, что назначил новым командующим Сил специальных операций ВСУ боевого генерала Виктора Хоренко.



«Генерал Георгий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы Безопасности Украины назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ», — сказал Зеленский.



«Отдельно хочу поблагодарить наши десантно-штурмовые войска, Сичеславскую бригаду, которые приземлили два российских военных самолета и один вертолет. Немного больше, чем за одни сутки. Должны сделать все, чтобы расширить этот опыт приземления на всем российские авиационные и ракетные изделия в нашем небе», — добавил президент.

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