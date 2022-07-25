Буданова призначено керівником комітету з розвідки замість Демченка

Начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова призначено керівником Комітету у справах розвідки при президенті.



«Кирилл Буданов очолюватиме і комітет у справах розвідки при президенті України», — повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.



До 25 липня Комітет з розвідки очолював Руслан Демченко, якого сьогодні звільнили з цієї посади та посади першого заступника секретаря Ради безпеки та оборони України.



Зеленський нагадав, що призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ бойового генерала Віктора Хоренка.



«Генерал Георгій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби Безпеки України призначений першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ», — сказав Зеленський.



«Особливо хочу подякувати нашим десантно-штурмовим військам, Січеславській бригаді, які приземлили два російські військові літаки і один вертоліт. Трохи більше, ніж за добу. Маємо зробити все, щоб розширити цей досвід приземлення на всьому російські авіаційні та ракетні вироби у нашому небі», — додав президент.