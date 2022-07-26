ЗСУ відбили штурми армії РФ на Краматорському та Бахмутському напрямках — Генштаб

26 липня 2022, 10:29

ЗСУ відбили штурми армії РФ на Краматорському та Бахмутському напрямках — Генштаб

Збройні сили України відбили спроби штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі зазначили, що на Слов'янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне становище та створити умови для наступу на Сіверськ та Соледар. Підрозділи противника поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин.

На Краматорському напрямку обстріли зі ствольної та реактивної артилерії зафіксовано недалеко від Кривої Луки, Закотного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Російські сили завдали авіаударів у Спірного та Серебрянки.

У Генштабі наголосили, що штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку «Святі гори» українські військові успішно відбили, противника відкинуто.

На Бахмутському напрямку російські сили здійснювали артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір'я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.

«Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір'я завершилися для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії продовжуються», — зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовані, зокрема, біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхового, Щербакова та Кам'янського.

Дивіться також:

Ще за темою

Організації
Генштаб ЗСУ
Інше
Війна Ситуація на фронті

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:04
У Донецьку повідомили про наслідки пожежі на нафтобазі
09:47
«ДНР»: Загинув житель Горлівки, поранено двох підлітків та трьох дорослих
08:22
У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі
00:16
Кремлівський план відновлення Маріуполя. Російські «відмовники» у полоні на Луганщині. Головне за день ►
22:32
У мережі з'явився «план евакуації Криму»: що відомо? «Крим сьогодні» ►
21:51
СММ ОБСЄ відкинула звинувачення проти затриманих співробітників у Донецьку та Луганську
18:55
«ЛНР»: Міські телефони Луганська переводять на російський код
18:33
У Старомихайлівці обстрілом поранено дівчинку — «ДНР»
18:24
«ДНР» заявила про загибель чоловіка та поранення двох жінок через обстріл Горлівки
17:25
«ДНР» збирається використовувати маріупольський аеропорт у «військово-цивільних» цілях
14:55
Російських «відмовників» утримують на підконтрольній «ЛНР» території – ЗМІ
13:15
У планах окупантів відновлювати захоплений Маріуполь у три етапи — ЗМІ
11:22
У Маріуполі зафіксували перші зерновози, які рухалися у бік порту – Андрющенко
10:38
«ЛНР»: У ході обстрілу Рубіжного загинули четверо людей
09:43
«ДНР»: За добу через обстріли загинула жінка, поранено двох людей
Всі новини
12:04
У Донецьку повідомили про наслідки пожежі на нафтобазі
11:38
Україна повернула тіла 25 загиблих військових
11:10
«ДНР» заявила про намір захопити Донецьку область до кінця серпня
10:57
Російська армія накрила вогнем десять населених пунктів Донецької області за добу. Є жертви
10:29
ЗСУ відбили штурми армії РФ на Краматорському та Бахмутському напрямках — Генштаб
09:47
«ДНР»: Загинув житель Горлівки, поранено двох підлітків та трьох дорослих
09:42
Більшість атак російських військ на Луганську область відбито ЗСУ — Гайдай
09:23
Через обстріли Донецької області загинули троє людей
08:56
Армія РФ завдала масованого ракетного удару по Миколаївській та Одеській областях
08:54
В Україні за п’ять місяців війни загинули 5237 мирних жителів — ООН
08:42
Російська армія обстріляла Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області
08:22
У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі
00:16
Кремлівський план відновлення Маріуполя. Російські «відмовники» у полоні на Луганщині. Головне за день ►
23:53
Названо дату другого саміту Кримської платформи
22:32
У мережі з'явився «план евакуації Криму»: що відомо? «Крим сьогодні» ►
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі
26 липня, 08:22
Кремлівський план відновлення Маріуполя. Російські «відмовники» у полоні на Луганщині. Головне за день ►
26 липня, 00:16
У мережі з'явився «план евакуації Криму»: що відомо? «Крим сьогодні» ►
25 липня, 22:32

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти