ЗСУ відбили штурми армії РФ на Краматорському та Бахмутському напрямках — Генштаб

Збройні сили України відбили спроби штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



У Генштабі зазначили, що на Слов'янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.



На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне становище та створити умови для наступу на Сіверськ та Соледар. Підрозділи противника поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин.



На Краматорському напрямку обстріли зі ствольної та реактивної артилерії зафіксовано недалеко від Кривої Луки, Закотного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Російські сили завдали авіаударів у Спірного та Серебрянки.



У Генштабі наголосили, що штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку «Святі гори» українські військові успішно відбили, противника відкинуто.



На Бахмутському напрямку російські сили здійснювали артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір'я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.



«Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір'я завершилися для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії продовжуються», — зазначили у відомстві.



Також повідомляється, що на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовані, зокрема, біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхового, Щербакова та Кам'янського.



Дивіться також:



