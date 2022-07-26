На Донетчине вернули энергоснабжение в три района

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 16 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



«7864 семьи в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах снова со светом. Больше всего обновлений — в Торецкой громаде. Здесь восстановлено электроснабжение для почти трех тысяч семей. Большинству из них пришлось ждать света около четырех дней — энергетики не могли попасть на места повреждений из-за постоянных обстрелов», — отметили в энергокомпании.



Там добавили, что еще 1,5 тысячи семей специалисты запитали в Бахмутской громаде. Кроме того, энергетики работали в Авдеевской, Марьинской и Константиновской громадах.



«В настоящее время без электроснабжения остается 320 населенных пунктов региона. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — отметили в ДТЭК.