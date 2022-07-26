На Донеччині повернули енергопостачання до трьох районів

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 16 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



«7864 сім'ї у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах знову зі світлом. Найбільше оновлень — у Торецькій громаді. Тут відновлено електропостачання майже для трьох тисяч сімей. Більшості з них довелося чекати світла близько чотирьох днів — енергетики не могли потрапити на місця ушкоджень через постійні обстріли», — зазначили в енергокомпанії.



Там додали, що ще 1,5 тисячі сімей фахівці заживили у Бахмутській громаді. Крім того, енергетики працювали в Авдіївській, Мар'їнській та Костянтинівській громадах.



«Нині без електропостачання залишається 320 населених пунктів регіону. Найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — зазначили у ДТЕК.