Оккупанты захватили поселок Новолуганское — Светлодарская ВГА

Российские силы захватили поселок Новолуганское на Бахмутском направлении. Об этом сообщил заместитель начальника Светлодарской городской военной администрации Максим Черевко, передает «Вільне радіо».



«Мы отошли от пгт Новолуганское. Куда именно отошли — сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором», — сказал Черевко.



Он отметил, что сейчас на этом направлении до сих пор ведутся бои.



«Постоянные обстрелы возле Семигорья, Кодема, вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также осуществляются авиаудары», — добавил Черевко.



Информацию о захвате Углегорской ТЭС чиновник не подтвердил, но и не опроверг.

Группировка «ЛНР» заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. Помощник главы «МВД ЛНР» Виталий Киселев утверждает, что штурмовые отряды российских сил утром 26 июля заняли всю территорию ТЭС. По его словам, Углегорская ТЭС перешла под контроль «ЧВК Вагнера».



В сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 26 июля не сообщается о захвате оккупантами Углегорской ТЭС, о чем ранее заявила группировка «ЛНР».