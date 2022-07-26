Окупанти захопили селище Новолуганське — Світлодарська ВЦА

Російські сили захопили селище Новолуганське на Бахмутському напрямі. Про це повідомив заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко, повідомляє «Вільне радіо».



«Ми відійшли від смт Новолуганське. Куди саме відійшли — сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним натиском», — сказав Черевко.



Він зазначив, що зараз на цьому напрямі досі точаться бої.



«Постійні обстріли біля Семигір'я, Кодема, вся сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також здійснюються авіаудари», — додав Черевко.



Інформацію про захоплення Вуглегірської ТЕС чиновник не підтвердив, але не спростував.

Угруповання «ЛНР» заявило про взяття під контроль Вуглегірської теплоелектростанції у Світлодарську. Помічник голови «МВС ЛНР» Віталій Кисельов стверджує, що штурмові загони російських сил вранці 26 липня зайняли всю територію ТЕС. За його словами, Вуглегірська ТЕС перейшла під контроль «ЧВК Вагнера».



У зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на вечір 26 липня не повідомляється про захоплення окупантами Вуглегірської ТЕС, про що раніше заявило угруповання «ЛНР».