ВСУ отбили штурмы оккупантов в направлении Соледара и Семигорья — сводка

На Донетчине украинские военные отразили штурмы оккупантов в населенном пункте Берестовое и по направлениям Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье, противник с потерями отошел. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Сообщается, что на Славянском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли районы вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевелевки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.



«В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, противник пытался раскрыть позиции наших войск. Безуспешно, группа обезврежена», — говорится в сообщении.



На Краматорском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанесли авиационный удар неподалеку от Серебрянки. Вели штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понесли потери и отошли, отметили в Генштабе.



На Бахмутском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.

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