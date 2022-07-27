В Луганской области ВСУ отбили шесть атак российских войск — Гайдай

Вооруженные силы Украины остановили шесть штурмовых попыток российских войск в Луганской области, оккупанты вынуждены были отойти в том числе и в районе Верхнекаменского. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Сергей Гайдай.



Дважды, по его словам, Луганщина была обстреляна ракетами, дважды нанесли артиллерийские обстрелы.



Сергей Гайдай отметил, что в оккупированном Рубежном впервые за три месяца начали приводить в порядок стихийные захоронения, но в городе до сих пор отсутствуют коммуникации, несмотря на заявления оккупантов быстро все наладить.

По его словам, захватчики Рубежного не могут организовать вывоз мусора, накопившийся во дворах еще с весны, потому кварталы Рубежного превратились, как отмечает глава Луганской ОВА, в стихийные свалки. Автомобили, разбитые обстрелами, также остаются на дорогах посреди городов Луганской области.

«Они убивали мирных жителей Луганщины, но за это время даже не смогли их перезахоронить. Сотни рубижан остаются погребенными вблизи собственных домов. Только официально установленных жертв российского вторжения сейчас более 400 человек. Это те, кто погиб в результате обстрелов. А были еще те, у которых от взрыва поблизости просто останавливалось сердце, или из-за неумолкающих обстрелов к человеку не могла прорваться карета скорой. Только в Северодонецке обустроенное весной вблизи Лесной Дачи кладбище насчитывает около 600 могил. Когда обострилась ситуация в Лисичанске, там захоронения осуществляла Национальная полиция – около 200 погибших и умерших. Практически все они были идентифицированы и похоронены по обычаям достойного прощания. А вот оккупационные власти не в состоянии сделать и этого», - отметил Сергей Гайдай.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские войска сегодня, 27 июля, утром обстреляли Николаев, предварительно, по его словам, пострадавших нет.