ЗСУ відбили штурми окупантів у напрямку Соледара та Семигір'я — зведення

На Донеччині українські військові відбили штурми окупантів у населеному пункті Берестове і за напрямами Володимирівка – Соледар та Роти – Семигір'я, противник із втратами відійшов. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Повідомляється, що на Слов'янському напрямку окупанти з артилерії обстріляли райони поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.



«У районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, противник намагався розкрити позиції наших військ. Безуспішно, групу знешкоджено», — йдеться у повідомленні.



На Краматорському напрямку росіяни здійснили артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдали авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вели штурмові дії у напрямку Білогорівка – Верхньокам'янське, зазнали втрат і відійшли, зазначили у Генштабі.



На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яківлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Нанесли авіаудари поблизу Яковлівки та Покровського.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам'янського та Ольговського.

Читайте також: ЗСУ звільнили ще два населені пункти на Херсонщині