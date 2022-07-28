Жители оккупированного Донецка не могут получить доступ к российской соцсети

В оккупированном Донецке сегодня отмечаются перебои в работе социальной сети «ВКонтакте».



Как сообщают местные жители, сервис перестал работать. Зайти на свою страницу не получается у жителей разных районов Донецка.



В сообществах в Telegram-каналах дончане отмечают, что причины неизвестны.



Также сбои наблюдаются по всей территории РФ.



Не работает как приложение, так и веб-версия.



Отметим, что российская соцсеть «ВКонтакте» заблокирована в Украине с 2017 года. Доступ к ней был лишь на оккупированных частях Донетчины, Луганщины, а также в оккупированном Россией Крыму.

В начале июня «ДНР» и «ЛНР» заблокировали доступ к мессенджеру Viber, а в мае — к соцсетям Facebook и Instagram. Кроме того, оккупанты отключили поисковый сервис Google в Херсонской области. Там также не работают YouTube и Viber. На оккупированной части Запорожской области замедлили работу поисковика Google — пока компания «не возьмется за ум».