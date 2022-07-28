Жителі окупованого Донецька не можуть отримати доступ до російської соцмережі

В окупованому Донецьку сьогодні відзначаються перебої у роботі соціальної мережі «ВКонтакті».



Як повідомляють місцеві жителі, сервіс перестав працювати. Зайти на свою сторінку не виходить у мешканців різних районів Донецька.



У спільнотах у Telegram-каналах донеччани зазначають, що причини невідомі.



Також збої спостерігаються на всій території РФ.



Не працює як програма, так і вебверсія.



Зазначимо, що російську соцмережу «ВКонтакте» заблоковано в Україні з 2017 року. Доступ до неї був лише на окупованих частинах Донеччини, Луганщини, а також в окупованому Росією Криму.

На початку червня «ДНР» та «ЛНР» заблокували доступ до месенджера Viber, а у травні — до соцмереж Facebook і Instagram. Крім того, окупанти відключили пошуковий сервіс Google у Херсонській області. Там також не працюють YouTube та Viber. На окупованій частині Запорізької області уповільнили роботу пошукача Google — доки компанія «не візьметься за розум».