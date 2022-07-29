ВСУ отбили наступление под Авдеевкой — Генштаб

Российская армия пыталась провести разведку боем в направлениях Водяного и Песок в Донецкой области. Попытка завершилась потерями и отступлением. Также противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки — понес потери и отошел. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Курульки, Дибровное, Норцовка, Мазановка, Лозовая и других.



На Краматорском направлении активные действия со стороны противника не отмечались. Российские силы обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звановка и Верхнекаменское. Нанесли авиаудары возле Серебрянки и Спорного.



На Бахмутском направлении оккупанты ведут обстрелы неподалеку от населенных пунктов Шумы, Бахмутское, Берестовое, Покровское, Соледар, Яковлевка, Бахмут, Веселая Долина, Травневое, Зайцево и Вершина. Армия РФ нанесла авиационные удары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.



Штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью украинские военные успешно отбили. Противник пытается вести наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, противник нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.



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