ЗСУ відбили наступ під Авдіївкою — Генштаб

Російська армія намагалася провести розвідку боєм у напрямках Водяного та Пісок у Донецькій області. Спроба завершилася втратами та відступом. Також противник намагався наступати у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки — зазнав втрат і відійшов. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Зазначається, що на Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Курульки, Дібровне, Норцівка, Мазанівка, Лозова тощо.



На Краматорському напрямку активні дії з боку противника не відзначалися. Російські сили обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Сіверськ, Івано-Дар'ївка, Спірне, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Званівка та Верхньокам'янське. Нанесли авіаудари біля Серебрянки та Спірного.



На Бахмутському напрямку окупанти ведуть обстріли неподалік населених пунктів Шуми, Бахмутське, Берестове, Покровське, Соледар, Яковлівка, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве та Вершина. Армія РФ завдала авіаційних ударів неподалік Соледара та Веселої Долини.



Штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір'я українські військові успішно відбили. Противник намагається вести наступ у районах Новолуганського та Соледара, бойові дії продовжуються.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, крім обстрілів по лінії зіткнення, противник завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.



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