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Оккупанты штурмовали Авдеевку и Пески, переодевались в форму ВСУ — сводка

28 июля 2022, 20:24

Оккупанты штурмовали Авдеевку и Пески, переодевались в форму ВСУ — сводка

Российские оккупанты сегодня возобновили штурм Авдеевки и поселка Пески, в районе последнего использовали форму Вооруженных Сил Украины, в нарушение законов войны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, оккупанты штурмовали направление Авдеевки и Песков, успеха не имели, отошли.

«Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах», — отметили в Генштабе.

Также оккупанты обстреливали позиции украинских войск в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опросного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песков, Невельского и Красногоровки, нанесли авиационный удар возле Авдеевки.

На Славянском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. Совершили безуспешную попытку разведки боем и понесли потери возле Бражковки.

На Краматорском направлении активных наступательных действий подразделения противника не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Травневого, Константиновки, Семигорья, Зайцево, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Нанесли авиационные удары возле Яковловки, Покровского и Веселой Долины.

В районах Берестового и Нагорного, силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск.

«Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли», — сообщили в Генштабе ВСУ.

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