Верховная Рада запретила повышать тарифы на отопление, горячую воду и газ на период военного положения, и шесть месяцев после его завершения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



«После почти двух месяцев дискуссий Рада приняла законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов», — отметил Железняк.



По его словам, за мораторий проголосовали 260 депутатов. Железняк уточнил, что запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы:

на услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку);

услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой.