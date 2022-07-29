Верховная Рада запретила повышать тарифы на отопление, горячую воду и газ на период военного положения, и шесть месяцев после его завершения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«После почти двух месяцев дискуссий Рада приняла законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов», — отметил Железняк.
По его словам, за мораторий проголосовали 260 депутатов. Железняк уточнил, что запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы: