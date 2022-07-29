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Рада запретила повышать тарифы на отопление, горячую воду и газ

29 июля 2022, 12:50

Рада запретила повышать тарифы на отопление, горячую воду и газ

Верховная Рада запретила повышать тарифы на отопление, горячую воду и газ на период военного положения, и шесть месяцев после его завершения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«После почти двух месяцев дискуссий Рада приняла законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов», — отметил Железняк.

По его словам, за мораторий проголосовали 260 депутатов. Железняк уточнил, что запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы:

  • на услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку);
  • услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой.

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