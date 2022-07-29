Верховна Рада заборонила підвищувати тарифи на опалення, гарячу воду та газ на період воєнного стану, та шість місяців після його завершення. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



«Після майже двох місяців дискусій Рада ухвалила законопроєкт №7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення через залучення понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів», — зазначив Железняк.



За його словами, за мораторій проголосували 260 депутатів. Железняк уточнив, що забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи:

на послуги з розподілу газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.