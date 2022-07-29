Зросла кількість постраждалих під час обстрілу Миколаєва

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: ВП

Внаслідок атаки російських військ на Миколаїв загинули п'ятеро людей, 15 поранені. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Росіяни в черговий раз завдали удару по житловому кварталу Миколаєва. Хтось стояв на транспортній зупинці, хтось гуляв із домашнім улюбленцем. У день цих звичайних людей увірвалися російські ракети», — зазначив він.



За словами Тимошенко, на місці ранкового обстрілу працюють екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти сьогодні вранці обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва, є поранені, на місце виїхали медики. Пізніше стало відомо про п'ятьох загиблих та семеро поранених.