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Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов на Донетчине, били авиацией и артиллерией

30 июля 2022, 10:53

Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов на Донетчине, били авиацией и артиллерией

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции

Полицейские задокументировали еще 25 преступлений российской армии против мирного населения. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Оккупанты ударили по городам и селам авиацией и ракетами Р-500 «Искандер-К», артиллерией и РСЗО «Град».

За сутки российские войска накрыли огнем 17 населенных пунктов: Авдеевку, Угледар, Бахмут, Краматорск, Николаевку, Великую Новоселку, Красногоровку, Славянск, Зализное, Каменку, Водяное, Ивановское, Курдюмовку, Яснобродовку, Карловку, Первомайское и Нью-Йорк.

Противник разрушил и повредил 52 гражданских объекта: 37 жилых домов, больницу, амбулаторию, автовокзал в Славянске, железнодорожную инфраструктуру, коксохимический завод и др.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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