ВСУ отбили ряд атак российских войск в Донецкой области

Российская армия осуществила попытки штурма на ряде направлений в Донецкой области. ВСУ отбили атаки. Боевые действия продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении противник вел обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушевахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурм в районах Бражевки и Дмитровки — успеха не имел, отошел.



На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиаудары возле Серебрянки и Спорного. Противник продолжил ведение воздушной разведки БПЛА.



На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Травневое, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудар у Соледара. Вел штурм в районах Вершины и Травневого — успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцево и Вершины продолжаются боевые действия.



На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песок и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидово, Авдеевки и Первомайского. Вели штурм в районах Песок и Авдеевки — успеха не имели. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.



На Новопавловском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Вел штурмовые действия в районе Марьинки — успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.

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