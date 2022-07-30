Окупанти обстріляли 17 населених пунктів на Донеччині, били авіацією та артилерією

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: поліції

Поліцейські задокументували ще 25 злочинів російської армії проти мирного населення. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців. Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Донецькій області.



Окупанти вдарили по містах та селах авіацією та ракетами Р-500 «Іскандер-К», артилерією та РСЗВ «Град».



За добу російські війська накрили вогнем 17 населених пунктів: Авдіївку, Вугледар, Бахмут, Краматорськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Красногорівку, Слов'янськ, Залізне, Кам'янку, Водяне, Іванівське, Курдюмівку, Яснобродівку, Карлівку, Первомайське та Нью-Йорк.



Противник зруйнував та пошкодив 52 цивільні об'єкти: 37 житлових будинків, лікарню, амбулаторію, автовокзал у Слов'янську, залізничну інфраструктуру, коксохімічний завод тощо.



Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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