Николаев подвергся сильнейшим обстрелам

Николаев ночью подвергся массированному обстрелу, возможно, самому сильному за все время. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.



«Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра», — написал он.



В результате обстрела пострадали люди.



«Предварительно, один человек погиб, два — получили ранения», сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



По его словам, поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учреждения образования и СТО. Также повреждены жилые дома.



«На местах прилетов возникло несколько пожаров — загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется», — добавил Ким.