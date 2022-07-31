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Николаев подвергся сильнейшим обстрелам

31 июля 2022, 10:16

Николаев подвергся сильнейшим обстрелам

Николаев ночью подвергся массированному обстрелу, возможно, самому сильному за все время. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

«Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра», — написал он.

В результате обстрела пострадали люди.

«Предварительно, один человек погиб, два получили ранения», сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учреждения образования и СТО. Также повреждены жилые дома.

«На местах прилетов возникло несколько пожаров — загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется», — добавил Ким.

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