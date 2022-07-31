Миколаїв зазнав сильних обстрілів

31 липня 2022, 10:16

Миколаїв зазнав сильних обстрілів

Миколаїв вночі зазнав масованого обстрілу, можливо, найсильнішого за весь час. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

«Сьогодні Миколаїв зазнав масованого обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої години ночі і близько п'ятої ранку», — написав він.

Внаслідок обстрілу постраждали люди.

«Попередньо, одна людина загинула, дві отримали поранення», повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім .

За його словами, пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, дві установи освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки.

«На місцях прильотів виникло кілька пожеж — спалахнула двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарські будівлі. Детальна інформація уточнюється», — додав Кім.

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