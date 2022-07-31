Спасатель подорвался на мине-лепестке в Донецке

Сотрудник спасательной службы при группировке «ДНР» подорвался на «Лепестке» во время разминирования Донецка. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Мужчине оторвало стопу. С осколочными ранениями в состоянии шока пострадавший доставлен в травматологический центр.



Инцидент произошел в Кировском районе, где ранее сегодня на мине «Лепесток» подорвался мирный житель.



Также в сети появляются видео, как люди самостоятельно пытаются разминировать дороги, усыпанные взрывчаткой.

Как сообщалось, несколько районов оккупированных Донецка и Макеевки обстреляли минами-лепестками. Их легко не заметить. Если наступить на такую мину, можно получить повреждение конечностей. При наезде «лепесток» детонирует и может легко повредить автомобильную шину. При этом мина может взорваться в любой момент без контакта с человеком или техникой.