Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Кабмине анонсировали обязательную эвакуацию из Донецкой области

30 июля 2022, 20:58

В Кабмине анонсировали обязательную эвакуацию из Донецкой области

Эвакуация из неоккупированной части Донецкой области перед началом отопительного сезона станет обязательной. Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом — тепла в Донецкой области зимний период не будет», — констатировала вице-премьер.

По ее словам, ст. 33 Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная.

«Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», — сказала Верещук.

Также она отметила, что жители Донецкой области смогут отказаться от эвакуации в письменном виде, подтвердив своей подписью, что понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

«Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека», — подчеркнула Верещук.

В целом, как отметила вице-премьер, речь идет об эвакуации около 200-220 тысяч жителей Донетчины. 

«Мы имеем места размещения, мы понимаем, что будем делать с их социальной защитой, мы понимаем, что им нужно сделать справки ВПЛ, все выплаты должны быть выплачены, мы уже имеем этот план. Есть понимание, куда будут расселены эти люди, в каких регионах, где будут учиться их дети», — добавила Верещук.

По ее словам, следующей для обязательной эвакуации может стать Запорожская область, 65% территории которой не имеет газоснабжения.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Читайте также:

Верещук возглавила Координационный штаб по эвакуации жителей Донбасса 

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Эвакуация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:39
Кто обстрелял колонию в Еленовке? Новые подробности ►
18:45
«ДНР» обещает выплачивать компенсации собственникам разрушенного или поврежденного жилья
16:28
«ДНР»: Донецк попал под обстрел, один человек погиб, двое ранены
15:51
В Минобороны РФ опубликовали списки погибших и раненых в Еленовке. В них 123 фамилии
15:09
Украинская сторона начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военных — омбудсмен
12:58
В «Азове» проверяют достоверность данных по списку погибших и раненых в Еленовке
12:25
В Энергодаре перед гостиницей с оккупантами сгорела техника. Перед этим были взрывы
10:29
«ДНР» сообщила о гибели людей от обстрелов в четырех городах
00:25
Удары по крупным городам Донбасса и гибель военнопленных в Еленовке. Главное за день ►
21:56
«ДНР» «отжала» бизнес-центр в Донецке
16:12
В оккупированном Донецке от обстрела погибла женщина
14:37
Россия обещает жилищные сертификаты жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены
14:24
ВСУ перебили все херсонские мосты, контрнаступление, блокировка интернета. Новости оккупации ►
14:16
«ДНР»: В Донецке ранены пятеро гражданских, в том числе подросток
13:11
Обстрел тюрьмы с украинскими военнопленными совершили ВС РФ — заявление Генштаба ВСУ
все новости
22:39
Кто обстрелял колонию в Еленовке? Новые подробности ►
21:58
Оккупанты обстреляли Криворожский район из «Ураганов»
20:58
В Кабмине анонсировали обязательную эвакуацию из Донецкой области
20:27
На Луганщине партизаны вывели из строя пункт управления железной дорогой
19:59
Оккупанты продвинулись под Бахмутом, ВСУ отбивают штурмы — сводка
19:13
Бывший депутат и студентка: Коллаборантам из Мариуполя сообщено о подозрении
18:45
«ДНР» обещает выплачивать компенсации собственникам разрушенного или поврежденного жилья
17:53
Последствия ночного обстрела Бахмута: Под завалами нашли одного погибшего
17:21
Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев — разъяснили в Госспецсвязи
16:59
Россия формирует списки избирателей для проведения «референдума» на юге Украины — ГУР
16:49
На Донетчине более 25 тысяч семей — снова со светом
16:28
«ДНР»: Донецк попал под обстрел, один человек погиб, двое ранены
15:51
В Минобороны РФ опубликовали списки погибших и раненых в Еленовке. В них 123 фамилии
15:09
Украинская сторона начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военных — омбудсмен
14:37
«О том, что "забили" на оставшихся»: Мэры Краматорска и Славянска обратились к жителям
все новости
ВИДЕО
Кто обстрелял колонию в Еленовке? Новые подробности ►
30 июля, 22:39
В Энергодаре перед гостиницей с оккупантами сгорела техника. Перед этим были взрывы
30 июля, 12:25
Удары по крупным городам Донбасса и гибель военнопленных в Еленовке. Главное за день ►
30 июля, 00:25

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты