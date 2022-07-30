В Кабмине анонсировали обязательную эвакуацию из Донецкой области

Эвакуация из неоккупированной части Донецкой области перед началом отопительного сезона станет обязательной. Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.



«В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом — тепла в Донецкой области зимний период не будет», — констатировала вице-премьер.



По ее словам, ст. 33 Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная.



«Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», — сказала Верещук.



Также она отметила, что жители Донецкой области смогут отказаться от эвакуации в письменном виде, подтвердив своей подписью, что понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.



«Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека», — подчеркнула Верещук.



В целом, как отметила вице-премьер, речь идет об эвакуации около 200-220 тысяч жителей Донетчины.



«Мы имеем места размещения, мы понимаем, что будем делать с их социальной защитой, мы понимаем, что им нужно сделать справки ВПЛ, все выплаты должны быть выплачены, мы уже имеем этот план. Есть понимание, куда будут расселены эти люди, в каких регионах, где будут учиться их дети», — добавила Верещук.



По ее словам, следующей для обязательной эвакуации может стать Запорожская область, 65% территории которой не имеет газоснабжения.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.