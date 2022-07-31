Рятівник підірвався на міні-пелюстці у Донецьку

Співробітник рятувальної служби під час угрупування «ДНР» підірвався на «Пелюсті» під час розмінування Донецька. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Чоловікові відірвало стопу. З осколковими пораненнями у стані шоку постраждалого доставлено до травматологічного центру.



Інцидент стався у Кіровському районі, де раніше сьогодні на міні «Пелюсток» підірвався мирний житель.



Також у мережі з'являються відео, як люди самостійно намагаються розмінувати дороги, посипані вибухівкою.

Як повідомлялося, кілька районів окупованих Донецька та Макіївки обстріляли мінами-пелюстками. Їх легко не помітити. Якщо наступити на таку міну, можна отримати пошкодження кінцівок. При наїзді "пелюстка" детонує і може легко пошкодити автомобільну шину. При цьому міна може вибухнути будь-якої миті без контакту з людиною або технікою.