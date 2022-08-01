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«ДНР»: Погибла жительница Донецка, пожилой мужчина подорвался на «Лепестке»

01 августа 2022, 13:26

«ДНР»: Погибла жительница Донецка, пожилой мужчина подорвался на «Лепестке»

В Куйбышевском районе Донецка погибла женщина в результате обстрела. В Петровском районе получил ранение пожилой житель, который подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщает штаб «территориальной обороны» группировки «ДНР».

Как уточнил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин, мужчина 1947 года рождения наступил на мину ПФМ-1 в своем дворе по ул. Вересаева, 83.

В результате произошла травматическая ампутация правой стопы.

Вчера сотрудник спасательной службы при группировке «ДНР» подорвался на «Лепестке» во время разминирования Донецка.

Как сообщалось, несколько районов оккупированных Донецка и Макеевки обстреляли минами-лепестками. Их легко не заметить. Если наступить на такую мину, можно получить повреждение конечностей. При наезде «лепесток» детонирует и может легко повредить автомобильную шину. При этом мина может взорваться в любой момент без контакта с человеком или техникой.

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