«ДНР»: Загинула донеччанка, літній чоловік підірвався на міні «Пелюстка»

У Куйбишевському районі Донецька загинула жінка внаслідок обстрілу. У Петрівському районі зазнав поранення літній житель, який підірвався на протипіхотній міні «Пелюсток». Про це повідомляє штаб «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Як уточнив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін, чоловік 1947 року народження наступив на міну ПФМ-1 у своєму дворі на вул. Вересаєва, 83.



В результаті сталася травматична ампутація правої стопи.



Учора співробітник рятувальної служби під час угрупування «ДНР» підірвався на «Пелюстці» під час розмінування Донецька.



Як повідомлялося, кілька районів окупованих Донецька та Макіївки обстріляли мінами-пелюстками. Їх легко не помітити. Якщо наступити на таку міну, можна отримати пошкодження кінцівок. При наїзді "пелюстка" детонує і може легко пошкодити автомобільну шину. При цьому міна може вибухнути будь-якої миті без контакту з людиною або технікою.