Наземный общественный транспорт в Киеве будет останавливаться на время воздушной тревоги

Наземный общественный транспорт в Киеве, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения. Об этом сообщили в КГГА, отметив, что новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня, 1 августа.



Пассажиры общественного транспорта во время тревоги должны будут покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию.



Метрополитен, как сообщают в КГГА, по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что сегодня, 1 августа, утром российские войска снова обстреляли остановку общественного транспорта в Салтовском районе города, два человека получили ранения