Наземний громадський транспорт у Києві зупинятиметься на час повітряної тривоги

Наземний громадський транспорт у Києві, зокрема й приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятимуть рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Про це повідомили у КМДА, зазначивши, що нові правила набули чинності з сьогоднішнього дня, 1 серпня.



Пасажири громадського транспорту під час тривоги мають залишити салон і пройти до найближчого укриття.



Метрополітен, як повідомляють у КМДА, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що сьогодні, 1 серпня, вранці російські війська знову обстріляли зупинку громадського транспорту в Салтівському районі міста, двоє людей отримали поранення.