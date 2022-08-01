Наземний громадський транспорт у Києві зупинятиметься на час повітряної тривоги

01 серпня 2022, 13:37

Наземний громадський транспорт у Києві зупинятиметься на час повітряної тривоги

Наземний громадський транспорт у Києві, зокрема й приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятимуть рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Про це повідомили у КМДА, зазначивши, що нові правила набули чинності з сьогоднішнього дня, 1 серпня.

Пасажири громадського транспорту під час тривоги мають залишити салон і пройти до найближчого укриття.

Метрополітен, як повідомляють у КМДА, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що сьогодні, 1 серпня, вранці російські війська знову обстріляли зупинку громадського транспорту в Салтівському районі міста, двоє людей отримали поранення.

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