Российская армия продолжает обстреливать Сумщину и Черниговщину

Оккупанты продолжают с территории России обстреливать Сумскую и Черниговскую области. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что вчера, 31 июля, под огнем российских войск оказались Краснопольская, Белопольская и Середино-Будская общины Сумщины и Семеновская община Черниговщины.



В полдень оккупанты из 120-мм минометов и 122-мм САУ произвели обстрел территории Белопольской общины, огонь, по данным правоохранителей, велся со стороны российского населенного пункта Комсомольское. В результате обстрела повреждена территория фермерского хозяйства, два гражданских автомобиля и более 20 га полей с пшеницей.



После обеда 31 июля армией РФ была обстреляна территория Середино-Будской общины. Обстрел российские войска вели с российского населенного пункта Новая погоща, территория общины на Сумщине была обстреляна 35 минами 120 мм калибра.



Также в МВД сообщили, что во второй половине дня 31 июля со стороны российских населенных пунктов Колотиловка и Дроновка армия РФ накрыла артиллерийским огнем из 120-мм миномета и 122-мм САУ несколько частей приграничной территории Краснопольской общины в Сумской области.



Также вчера вечером Семеновскую общину в Черниговской области россияне обстреляли из ствольной артиллерии со стороны российского населенного пункта Ломаковка.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что сегодня, 1 августа, утром российские войска снова обстреляли остановку общественного транспорта в Салтовском районе города, два человека получили ранения.