Російська армія продовжує обстрілювати Сумщину та Чернігівщину

Окупанти продовжують з території Росії обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Повідомляється, що вчора, 31 липня, під вогнем російських військ опинилися Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади Сумщини та Семенівська громада Чернігівщини.



Опівдні окупанти зі 120-мм мінометів та 122-мм САУ здійснили обстріл території Білопільської громади, вогонь, за даними правоохоронців, вівся з боку російського населеного пункту Комсомольське. Внаслідок обстрілу пошкоджено територію фермерського господарства, два цивільні автомобілі та понад 20 га полів із пшеницею.



Після обіду 31 липня армією РФ було обстріляно територію Середино-Будської громади. Обстріл російські війська вели з російського населеного пункту Нова погоща, територію громади на Сумщині обстріляли 35 мінами 120 мм калібру.



Також у МВС повідомили, що у другій половині дня 31 липня з боку російських населених пунктів Колотилівка та Дронівка армія РФ накрила артилерійським вогнем зі 120-мм міномету та 122-мм САУ кілька частин прикордонної території Краснопільської громади в Сумській області.



Також учора ввечері Семенівську громаду на Чернігівщині росіяни обстріляли із ствольної артилерії з боку російського населеного пункту Ломаківка.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що сьогодні, 1 серпня, вранці російські війська знову обстріляли зупинку громадського транспорту в Салтівському районі міста, двоє людей отримали поранення.