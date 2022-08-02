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Ночью российские войска обстреляли Николаев из «Смерчей» и ракетами типа С-300

02 августа 2022, 10:26

Ночью российские войска обстреляли Николаев из «Смерчей» и ракетами типа С-300

Ночью, 2 августа, в Николаеве были обстреляны два района города. По предварительной информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, один из районов был обстрелян реактивными снарядами РСЗО «Смерч», другой – ракетами типа С-300.

Ким отмечает, что в результате попадания российских снарядов было повреждено общежитие одного из университетов. Повреждены также жилые дома, возник пожар в продовольственном магазине. По предварительной информации Николаевской ОВА, обошлось без жертв.

Кроме того российские войска атаковали и Николаевскую область. Было обстреляно село Котлярево Шевченковской общины, в результате чего возник пожар жилых помещений и хозяйственных сооружений, а в селе Галициново Галициновской общины снарядами РФ был поврежден объект инфраструктуры.

В Баштанском районе оккупанты обстреляли село Широкое Широковской общины. Как уточняет Виталий Ким, попадания были по огородам местных жителей и дорогам села, обошлось без пострадавших.

Также ночью была обстреляна территория возле села Явкино Баштанской общины. В результате обстрелов, как уточняют в Николаевской ОВА, повреждена линия электропередач и в настоящее время часть населенного пункта обесточена. 

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины, под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших в Николавеской ОВА на данный момент отсутствует, по разрушениям - уточняется.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что за прошедшие сутки российские войска атаковали регион восемью ракетами и нанесли четыре авиаудара по населенным пунктам. 

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