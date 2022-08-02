Вночі російські війська обстріляли Миколаїв із «Смерчів» та ракетами типу С-300

Вночі, 2 серпня, у Миколаєві було обстріляно два райони міста. За попередньою інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, один із районів був обстріляний реактивними снарядами РСЗВ «Смерч», інший – ракетами типу С-300.

Кім зазначає, що внаслідок влучення російських снарядів було пошкоджено гуртожиток одного з університетів. Пошкоджено також житлові будинки, виникла пожежа у продовольчому магазині. За попередньою інформацією Миколаївської ОВА, обійшлося без жертв.



Крім того, російські війська атакували і Миколаївську область. Було обстріляно село Котлярево Шевченківської громади, внаслідок чого виникла пожежа у житлових приміщеннях та у господарських спорудах, а в селі Галицинівської Галицинівської громади снарядами РФ було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

У Баштанському районі окупанти обстріляли село Широке Широківської громади. Як уточнює Віталій Кім, потрапляння були по городам місцевих мешканців та по дорогам села, обійшлося без постраждалих.

Також вночі було обстріляно територію біля села Явкино Баштанської громади. Внаслідок обстрілів, як уточнюють у Миколаївській ОВА, пошкоджено лінію електропередач і наразі частину населеного пункту знеструмлено.

Триває обстріл території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади, під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація про постраждалих у Миколівській ОВА на даний момент відсутня, ступінь руйнування - уточнюється.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що минулої доби російські війська атакували регіон вісьмома ракетами і нанесли чотири авіаудари по населених пунктах Луганщини.