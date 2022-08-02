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Началась обязательная эвакуация с Донбасса — Верещук

02 августа 2022, 11:45

Началась обязательная эвакуация с Донбасса — Верещук

Началась обязательная эвакуация с территории Донбасса. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что первый поезд с эвакуировавшимися прибыл сегодня, 2 августа, утром в Кропивницкий.

«Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, помогли всем», — сообщила вице-премьер и поблагодарила местные службы, международные организации, волонтеров, главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича и его команду.

30 июля вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация из неоккупированной части Донецкой области перед началом отопительного сезона станет обязательной. 

При этом отмечалось, что жители Донетчины смогут отказаться от эвакуации в письменном виде, подтвердив своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

Президент Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться.

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