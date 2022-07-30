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Зеленский призвал жителей Донбасса эвакуироваться из региона

30 июля 2022, 23:09

Зеленский призвал жителей Донбасса эвакуироваться из региона

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться из региона. Об этом он сказал в видеообращении 30 июля.

Глава государства отметил, что многие отказываются уехать, но это все равно придется сделать.

«Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить», — сказал он.

«Поэтому, если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, а особенно если это семьи с детками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам — сделайте это», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что принято правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области, будет организовано сопровождение, помощь и выплаты, «нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя».

«Мы — не Россия. Именно поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти как можно больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор», — заявил Зеленский.

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