Зеленский призвал жителей Донбасса эвакуироваться из региона

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться из региона. Об этом он сказал в видеообращении 30 июля.



Глава государства отметил, что многие отказываются уехать, но это все равно придется сделать.



«Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить», — сказал он.



«Поэтому, если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, а особенно если это семьи с детками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам — сделайте это», — подчеркнул президент.



Зеленский отметил, что принято правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области, будет организовано сопровождение, помощь и выплаты, «нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя».



«Мы — не Россия. Именно поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти как можно больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор», — заявил Зеленский.