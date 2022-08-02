Почалася обов'язкова евакуація з Донбасу — Верещук

Почалася обов'язкова евакуація із території Донбасу. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр, міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Вона зазначила, що перший поїзд із евакуйованими прибув сьогодні, 2 серпня, вранці до Кропивницького.



«Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли», — повідомила віце-прем'єр і подякувала місцевим службам, міжнародним організаціям, волонтерам, голові Кіровоградської ОДА Андрію Райковичу та його команді.

30 липня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою.



При цьому наголошувалося, що жителі Донеччини зможуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши своїм підписом, що вони розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.



Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватися.