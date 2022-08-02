Окупанти Маріуполя мають намір провести концерт на меткомбінаті «Азовсталь»

Російські окупанти анонсували проведення рок-концерту на «Азовсталі». Про це повідомив речник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Путінюгенд набирає обертів. Старша мразота у вигляді державних волонтерів “Молодая гвардия” анонсувала рок - концерт в Азовсталі. Молодь - тягають по бабцях співати радянські пісні», - написав він у Telegram.



Також Андрющенко заявив, що колаборанти запустили приміські автобуси до приморських сіл, як він зазначає, «для зручності навезених будівельників росіян-бурят».

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили , що за добу російські війська накрили вогнем 12 населених пунктів регіону, снаряди окупантів потрапили в житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних жителів.