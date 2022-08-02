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Оккупанты наступают на нескольких направлениях — Генштаб о ситуации на Донбассе

02 августа 2022, 18:58

Оккупанты наступают на нескольких направлениях — Генштаб о ситуации на Донбассе

На Донбассе российские войска провели ряд атак на нескольких направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе рассказали, что на Славянском направлении противник вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курулька, Грушеваха, Адамовка, Долина и других. Нанес авиаудар возле Дибровного.

Отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Довгенького и Долины, группы отошли.

«На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях», — отметили в Генштабе.

Там добавили, что российские войска с помощью обстрелов пытаются не допустить перекидывания групп украинских войск на угрожающие направления.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Донецкого. Противник нанес авиаудар неподалеку от Серебрянки. Вел воздушную разведку БПЛА возле Кривой Луки.

Противник попытался наступать в направлении Новолуганское — Ивано-Дарьевка, но получил отпор и отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Зализного. Противник увеличил интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы.

Все попытки продвижения противника в направлениях Роты — Вершина, Владимировка — Яковлевка, Клиново — Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

В направлении Возрождение — Кодема отдельные подразделения противника имеют частичный успех.

На Авдеевском направлении оккупанты вели обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк, зафиксированы авиаудары возле Авдеевки и Новобахмутовки.

Также российские оккупанты вели штурм в направлении Минеральное — Авдеевка. Успеха не имели, отошли. На направлении Донецк — Пески противник имеет частичный успех.

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