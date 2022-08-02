Окупанти наступають на кількох напрямках — Генштаб про ситуацію на Донбасі

На Донбасі російські війська провели низку атак на кількох напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



У Генштабі розповіли, що на Слов'янському напрямку противник вів обстріл зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Адамівка, Долина тощо. Наніс авіаудар біля Дібрівного.



Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли.



«На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках», — зазначили в Генштабі.



Там додали, що російські війська за допомогою обстрілів намагаються не допустити перекидання груп українських військ на загрозливі напрямки.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам'янського, Званівки та Донецького. Противник завдав авіаудару неподалік від Серебрянки. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Кривої Луки.



Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське — Івано-Даріївка, але отримав відсіч і відійшов.



На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцева, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Противник збільшив інтенсивність залучення авіації на вказаному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.



Усі спроби просування противника у напрямках Роти — Вершина, Володимирівка — Яковлівка, Клинове — Зайцеве та Покровське — Бахмут успішно відбиті. Окупанти із втратами відійшли назад.



У напрямку Відродження — Кодема окремі підрозділи противника мають частковий успіх.



На Авдіївському напрямку окупанти вели обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк, зафіксовано авіаудари біля Авдіївки та Новобахмутівки.



Також російські окупанти вели штурм у напрямку Мінеральне — Авдіївка. Успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк — Піски противник має частковий успіх.