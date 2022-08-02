Окупанти наступають на кількох напрямках — Генштаб про ситуацію на Донбасі

02 серпня 2022, 18:58

Окупанти наступають на кількох напрямках — Генштаб про ситуацію на Донбасі

На Донбасі російські війська провели низку атак на кількох напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі розповіли, що на Слов'янському напрямку противник вів обстріл зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Адамівка, Долина тощо. Наніс авіаудар біля Дібрівного.

Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли.

«На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках», — зазначили в Генштабі.

Там додали, що російські війська за допомогою обстрілів намагаються не допустити перекидання груп українських військ на загрозливі напрямки.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам'янського, Званівки та Донецького. Противник завдав авіаудару неподалік від Серебрянки. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Кривої Луки.

Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське — Івано-Даріївка, але отримав відсіч і відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцева, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Противник збільшив інтенсивність залучення авіації на вказаному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.

Усі спроби просування противника у напрямках Роти — Вершина, Володимирівка — Яковлівка, Клинове — Зайцеве та Покровське — Бахмут успішно відбиті. Окупанти із втратами відійшли назад.

У напрямку Відродження — Кодема окремі підрозділи противника мають частковий успіх.

На Авдіївському напрямку окупанти вели обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк, зафіксовано авіаудари біля Авдіївки та Новобахмутівки.

Також російські окупанти вели штурм у напрямку Мінеральне — Авдіївка. Успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк — Піски противник має частковий успіх.

Ще за темою

Інше
Війна Ситуація на фронті
Організації
Генштаб ЗСУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:27
У Херсоні повідомляють про вибухи
18:17
Угруповання «ЛНР» пообіцяло 100 тисяч рублів тим, хто втратив майно
17:52
«ДНР»: Кількість поранених жителів Донецька з початку доби збільшилася до 11, є загибла
17:07
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
16:27
У «ДНР» хочуть запровадити покарання «за мужоложство»
15:24
У Сєвєродонецьку окупанти відкрили мобільний душ
14:34
У Міноборони РФ заявили, що окупація Донбасу йде «за планом»
13:54
У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка
12:45
Окупанти Маріуполя мають намір провести концерт на меткомбінаті «Азовсталь»
10:17
«ДНР» заявила про загиблого та чотирьох поранених від обстрілів за добу
23:53
Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►
19:20
Партизани підпалили поле на Донеччині та знищили російський танк
18:54
Колона російської техніки пройшла через Маріуполь у бік Запоріжжя
18:26
«Суд ДНР» готує вироки ще п'яти іноземцям
13:26
«ДНР»: Загинула донеччанка, літній чоловік підірвався на міні «Пелюстка»
Всі новини
21:07
У 17 постраждалих від боїв населених пунктах Донеччини знову є світло
20:31
Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської ОДА
20:21
Ракетна атака по Україні: збито сім із восьми російських крилатих ракет
19:55
США ввели санкції проти Кабаєвої та ще низки російських бізнесменів
19:54
Винні у тому, що сталося в Оленівці, мають бути покарані — очільник ОБСЄ
19:27
У Херсоні повідомляють про вибухи
19:10
Росармія завдала ракетного удару по Львівській області
18:58
Окупанти наступають на кількох напрямках — Генштаб про ситуацію на Донбасі
18:17
Угруповання «ЛНР» пообіцяло 100 тисяч рублів тим, хто втратив майно
17:52
«ДНР»: Кількість поранених жителів Донецька з початку доби збільшилася до 11, є загибла
17:44
В Україні запускають «Доступну іпотеку»
17:07
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
17:04
З-під завалів школи-інтернату у Миколаївці витягли тіло загиблого чоловіка
16:27
У «ДНР» хочуть запровадити покарання «за мужоложство»
16:13
У Донецькій ОВА посянили, як працює обов'язкова евакуація
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
02 серпня, 17:07
Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►
01 серпня, 23:53
РФ кине всі сили на Бахмут міни-«пелюстки» у Донецьку та Макіївці. Головне за день ►
31 липня, 23:38

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти