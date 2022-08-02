В Донецкой ОВА разъяснили детали обязательной эвакуации

Началась бесплатная эвакуация гражданских жителей Донецкой области в Кировоградскую. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



Он подчеркнул, что обязательная эвакуация не есть принудительной.



«Если человек отказался эвакуироваться, то он должен быть готов к последствиям своих действий. Это вовсе не означает, что их вышлют, но они должны понимать, какие тяжелые последствия могут наступить в случае, если он не эвакуируются», — отметил он.



В случае отказа от эвакуации, гражданин должен подписать документ об отказе. Он получит разъяснение, что он ознакомлен с требованиями Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, поскольку родители непосредственно несут ответственность за своих детей.



Кириленко еще раз призвал жителей Донбасса выехать в более безопасный регион Украины.

30 июля вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация из неоккупированной части Донецкой области перед началом отопительного сезона станет обязательной. Сегодня, 2 августа, Верещук объявила о начале обязательной эвакуации c Донбасса.



Президент Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться.