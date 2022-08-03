В оккупированном Донецке маршрутка наехала на мину

В оккупированном Донецке маршрутный автобус наехал на мину. Об этом заявил «мэр» города Алексей Кулемзин.



«По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее с поселка "Октябрьский рудник"», — уверяет Кулемзин.



По его словам, данные о пострадавших не поступали.



В группировке «ДНР», на сепаратистском сайте «ДАН», уверяют, что в целом зафиксировано 12 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе одного ребенка, на минах ПФМ-1 «Лепесток».



Смотрите также:



