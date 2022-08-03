«ДНР»: За сутки погибли два человека, еще 25 — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли два человека. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Как уверяют в «ДНР», 25 человек ранены. В том числе пять человек подорвались на мине ПФМ-1.



Еще один мужчина, данные о котором не вошли в сводку за сутки, подорвался на мине ПФМ-1 в Червоногвардейском районе Макеевки сегодня утром.



В «СЦКК ДНР» уточняют, что ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц, в том числе мальчик 2016 года рождения и подросток 2005 г.р. — в Киевском, Петровском и Кировском районах Донецка, Александровке и Ясиноватой.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли четверо мирных жителей. Семь человек были ранены.



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