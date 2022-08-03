В окупованому Донецьку маршрутка наїхала на міну

03 серпня 2022, 10:31

В окупованому Донецьку маршрутка наїхала на міну

В окупованому Донецьку маршрутний автобус наїхав на міну. Про це заявив «мер» міста Олексій Кулемзін.

«По вулиці Енгельса біля зупинки "Будинок побуту" на міні підірвалося маршрутне таксі №10, яке прямувало з селища "Жовтнева копальня"», — запевняє Кулемзін.

За його словами, дані про постраждалих не надходили.

В угрупуванні «ДНР», на сепаратистському сайті «ДАН», запевняють, що загалом зафіксовано 12 випадків підриву цивільних осіб, зокрема однієї дитини, на мінах ПФМ-1 «Пелюсток».

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