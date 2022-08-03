Российские войска обстреляли восемь населенных пунктов Донецкой области за сутки

24 удара нанесла российская армия по Донетчине за сутки, убила и ранила гражданских жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Врагом атакованы 8 населенных пунктов региона. В Авдеевке зафиксировано 11 прилетов, накрыли огнем оккупанты еще Бахмут, Красногоровку, Марьинку, пгт Нью-Йорк, села Карловку, Максимилиановку, Пески.



Разрушены и повреждены 16 гражданских объектов - 11 жилых домов, дачный кооператив, СТО, складское помещение и т.д.

Российские войска обстреляли Донецкую область из авиации, ракетных установок, артиллерии, РСЗО «Град» и «Ураган», танков.

Полиция задокументировала удары войск РФ по жилому сектору и инфраструктуре региона и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки в регионе российские войска убили четверых мирных жителей.