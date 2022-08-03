Російські війська обстріляли вісім населених пунктів Донецької області за добу

24 удари завдала російська армія по Донеччині за добу, вбила та поранила мешканців. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Ворогом атаковано 8 населених пунктів регіону. В Авдіївці зафіксовано 11 прильотів, накрили вогнем окупанти ще Бахмут, Красногорівку, Мар'їнку, смт Нью-Йорк, села Карлівку, Максиміліанівку, Піски.



Зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об'єктів – 11 житлових будинків, дачний кооператив, СТО, складське приміщення тощо.

Російські війська обстріляли Донецьку область з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" та "Ураган", танків.

Поліція задокументувала удари військ РФ по житловому сектору та інфраструктурі регіону та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею №438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу в регіоні російські війська вбили чотирьох мирних жителів.