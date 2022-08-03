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ВСУ успешно сдерживали наступление российских войск на Донбассе — Генштаб

03 августа 2022, 19:08

ВСУ успешно сдерживали наступление российских войск на Донбассе — Генштаб

Вооруженные силы Украины успешно отразили штурмовые действия российских войск на Донбассе. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Берестовое, Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Майское, Кодема, Майорск, Подгородное, Веселая Долина, Покровское, Краснополовка, Белое. Также противник нанес авиационные удары вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

Российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледарь, Возрождение – Кодема, Возрождение – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. Все попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам урон и отбросили назад.

На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки. Он пытался вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Протопоповка, Большая Камышеваха, Мечебилово, Гусаровка, Чеполь, Норцовка, Долина, Мазановка, Краснополье. Новопавловка, Довгенькое, Дубровное, Бражковка, Вернополье, Красное, Карнауховка, Родное, Адамовка, Богородичное и Маяк.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спорного, Северского, Верхнекаменского, Пискуновки и Григорьевки.

На Харьковском направлении противник осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Дементиевка, Золочев, Прудянка, Светличное, Питомник, Русская Лозовая, Лесное, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Михайловка, Коробки Мосьпаново, Пришиб, Победа, Украинка, Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов, Молодова и Большая Бабка. Нанес авиаудары неподалеку от Прудянки. Вел воздушную разведку БПЛА возле Петровки, Федоровки и Дементиевки. Задействовал средства радиоэлектронной борьбы в районах Ивановки, Студенко, Василенко и Гетмановки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Богоявленко, Шевченко, Владимировка, Павловка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Новополь, Зеленое Поле, Новоселка, Железнодорожное, Малые Щербаки, Каменское, Лукьяновское, Нескучное, Полтавка, Могила Сторожева, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Красное, Белогорье и Времовка. Противник нанес авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки. Все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки украинские защитники свели на нет.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Заря, Луч, Посад-Покровское, Лиманы, Лупарево, Партизанское, Кобзарцы, Новая Зоря, Андреевка, Красная , Галициново, Любомировка и Красная Долина. Нанес авиационный удар возле урочища Андреевка. Вел наступательный бой в направлении Белогорки, успеха не имел, отошел.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем противник обстрелял из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Середина Буда, Рыжевка и Журавка Сумской области.

Противник не прекращает ведение воздушной разведки БПЛА.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Отмечается, что оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, терпящие потери в развязанной им бессмысленной войне. Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников.

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