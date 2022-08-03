Российские войска пытаются вытеснить ВСУ на Бахмутском направлении — Генштаб

В Донецкой области российские войска пытаются вытеснить украинских военных с рубежей на Бахмутском направлении. На других направлениях на Донбассе также идут бои. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепеля, Карнауховки, Довгенького, Барвенково, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.



Силами разведывательной группы противник пытался вести разведку южнее Мазановки — оккупанты обнаружены и обезврежены.



«В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении», — подчеркнули в Генштабе.



Там уточнили, что в направлении Северска противник вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле самого Северска, Серебрянки и Григорьевки. Вел воздушную разведку БПЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.



На Бахмутском направлении, с целью вытеснения украинских подразделений с занятых рубежей, вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Травневое и других. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.



Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового — успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка — Яковлевка и Семигорье — Кодема.



На направлениях Владимировка — Соледар и Покровское — Бахмут боевые действия продолжаются.



На направлениях Возрождение — Кодема и Доломитное — Семигорье украинские военные нанесли мощное огневое поражение оккупантам, и заставили их отойти.



На Авдеевском направлении противник обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение — безуспешно, с потерями отошел.



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