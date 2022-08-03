ЗСУ успішно стримували наступ російських військ на Донбасі — Генштаб

03 серпня 2022, 19:08

ЗСУ успішно стримували наступ російських військ на Донбасі — Генштаб

Збройні сили України успішно відбили штурмові дії російських військ на Донеччині. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

На Бахмутському напрямку окупанти робили обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та у напрямках Володимирівка — Яківлівка, Покровське — Бахмут, Володимирівка — Соледар, Відродження — Кодема, Відродження — Зайцеве, Семигір'я — Кодема та Доломітне — Семигір'я. Усі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам шкоди та відкинули назад.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам'янки. Він намагався вести наступ у напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка, Спартак — Авдіївка, Василівка — Красногорівка, Мінеральне — Авдіївка та на напрямі Донецьк — Піски, успіху не мав, відійшов.

На Слов'янському напрямку противник робив обстріли з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Протопопівка, Велика Камишеваха, Мечебілово, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля. Новопавлівка, Довгенське, Дубрівне, Бражківка, Вернопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріл біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверського, Верхньокам'янського, Піскунівки та Григорівки.

На Харківському напрямку противник здійснював вогненну поразку з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Розплідник, Російська Лозова, Лісове, Російські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Короб Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтов, Молодова та Велика Бабка. Наніс авіаудари неподалік Прудянки. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки. Задіяв засоби радіоелектронної боротьби в районах Іванівки, Студенко, Василенка та Гетьманівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченка, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Каменка Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір'я та Времівка. Противник завдав авіаударів біля Новосілки, Новополя та Полтавки. Усі спроби окупантів просунутися у напрямках Мар'їнки та Білогірки українські захисники звели нанівець.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупарево, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Красна, Галицинове . Завдав авіаційного удару біля урочища Андріївка. Вів наступальний бій у напрямку Білогірки, успіху не мав, відійшов.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому противник обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області.

Противник не припиняє ведення повітряної розвідки БПЛА.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України.

Зазначається, що окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, які зазнають втрат у розв'язаній їм безглуздій війні. Російська пропаганда продовжує брехати, пишучи неіснуючі перемоги і покриваючи злочини своєї армії та найманців.

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